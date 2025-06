Peapreemia pälvis Kaur Riismaa romaaniga «Väsinud valguse teooria». Riismaa võitis varem ka Kulka esseekonkursi peapreemia, esinedes seal abiturient Nora Maria Londoni pseudonüümi all.

Žürii esimees kommenteerib tulemusi: «Tänavune romaanivõistlus rõõmustas teemade mitmekülgsuse ja paljude autorite hea kirjutamisoskusega. Eelmise korraga võrreldes jäi heas mõttes silma ka suurema osa käsikirjade selge seotus Eesti tänapäevaga ning nende autorite soov kirjutada elust just nõnda, nagu nad seda ise näevad — kusjuures nii, et maailmas tajutud vaevad ja pinged ning huumor teineteist sugugi ei välista. Kuid ka ajalooliste ja kujutletavatesse maailmadesse paigutatud tekstide seas on leidunud nii mõndagi lugemisväärset.»