Merca soovitab! Kokkusäädja nägu Vanapa

Ka luuletaja luule on looja ajastu nägu – tee, mis tahad. Tõlkisin mineval aastal mõned ungari luuletaja Mihaly Vaci tekstid. Nojah, lähenesin täiesti valge lehena ning nonde esimeste põhjal, mida ette võtsin, arvasin ta kõvasti nüüdisaegsemaks autoriks, kuni jõudsin ühe looduskirjelduseni, mille pealkiri oli «Moonid nisuväljas». Tolle stiil ja kujundid paigutusid kuhugi 1950ndate lõppu või 1960ndate algupoolde, et hakkasin vast siis huvi tundma, keda ma siin tõlgin.

Nii on ka Vanapa puhul oimatavad eri ajastud (eriti loodus- ja olupiltide man lööb vahel läbi see 1960ndate kõla), ehkki koostaja on jätnud targu aastaarvud juurde panemata.

Vanapa on tuntavalt Tallinna mees, sest niipalju tuve, kui tema luuletusis ette tuleb, pole ma vast mujal kohanud. Keegi võiks nad huvi pärast kokku lugeda. Mina ei viitsi! Ent läbi tuvirohkuse hakkas ses poeesias mu kõrvus kõlama ühe Tartu tsirgu hääl. Ei mõista, miks, aga vahel meenus Vanapat lugedes hoopis Varblane. Hannes Varblane. No on mingi kõlaline sarnasus ja need õhku jäetud lõpud, kus lugeja ise võib edasi mõelda, et mis siis viimaks sai...