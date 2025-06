KULTUURIS KUUM «Kauges külas» ja laias maailmas: Curly Stringsi liikmed paljastavad edu varjatud poole

«Mäletan, et tahtsime alguses ühe mikriga mängida, aga rahvas laulis nii valjult kaasa, et see oli lausa hirmutav,» naerab Vabarna. «Saime aru, et «Kauges külas» on hitt, kui Villu koer seda kaasa ulguma hakkas.»







Kaasa laulis ka märkimisväärne osa Eestist, sest «Üle ilma» müüs meie turu kohta müstilise koguse plaate – üle 30 000 eksemplari. Selliste arvudeni on küündinud üksikud, nagu Ewert and the Two Dragons ja Metsatöll. Tartus antud kontserdil tuli bändil teenindada autogrammisaba koguni kolm tundi. «Kauges külas» on aga võtnud aastatega suisa hümni mõõtmed.



«Olen uhke, et meil selline laul on, mis nii paljudega kaasas käib,» rõõmustab Eeva Talsi. «Suvine vanaema-vanaisa juures olek tuksub ikka nii paljudel südames, on osa Eesti identiteedist. See pole moelugu, vaid jääb. Mul on hästi suur rõõm ja tänulikkus, et see lihtne laul nii paljude inimesteni jõudis.»



«See oli metsik, aga me polnud samas popstaarid,» ütleb Vabarna. «Laulud olid väga lihtsad, aga kunstiline tase samas kõrge. See ei olnud labane, vaid krutskiga, tabav. Nendes lugudes oli mingi maalähedus ja eestlus. Korraks oli see kõik väga värske – juba meie väljanägemine, need lokid.»

Euroopa parim bluegrass