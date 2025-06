Duo Ruudu teine album võlub maailma - kas see on nende suur läbimurre?

Duo Ruudul läheb hästi, nende karjäär on ikka tõusutrajektooril. Teenitult. Nendest kõneleb rajatagune muusikapress, nad on andud välismaal rohkelt kontserte ning astuvad üles juuni lõpus Inglismaal toimuval, maailma tippmuusikapidude hulka kuuluval Glastonbury festivalil, mida mullu külastas 210 000 inimest. Heakene küll, seal on sadu, kui mitte tuhandeid artiste, aga ikkagi on eesti keeles laulva Eesti artisti jõudmine sinna äärmiselt märkimisväärne.

Selle tembuga on meie maal varem hakkama saanud ainult mitte eesti keeles laulev Tommy Cash (isegi kaks korda!), kes teda ei teaks. Kas Duo Ruut on uus Tommy Cash? Mingis mõttes ei kõlagi see nii jaburalt, kui esmapilgul võib tunduda. Kuidas õnnestub kahel neiul, kellel kahe peale ainult üks kannel, sellist rahvusvahelist tähelepanu äratada?

Duo Ruut on Katariina Kivi ja Ann-Lisett Rebane. Need kaks habrast neidist suudavad eristuda nagu Tommy Cash. Juba see, et ligi kümne aasta eest moodustunud duo mängib kahekesi üht, kahe vahele paigutatud rahvakannelt, pole teps mitte tavaline vaatepilt! Sellised lähteandmed ei tundu muidugi just palju võimalusi pakkuvat, aga Kivi ja Rebane on teinud sellest oma trumbi.