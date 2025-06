NÄDALA SARI Karikad nutavad: muhe komöödia rikaste muredest

Ka ülejäänud tegelased on mahlakad, nii mõnigi on samuti sarkastiline ja seab oma senise elu valikuid küsimärgi alla. Mõõdet annab juurde Cooperi psüühiliste probleemidega õde Allison (Lena Hall), kes ühel hetkel venna juurde elama kolib, teda pole elu hellitanud, mingit raha ta küll teenib, kuid on rohkem boheemlasenatuur ja tundeid alati rahast olulisemaks pidanud.



Cooperi armuke Samantha (Olivia Munn) on nooruses abiellunud rikka mehega, sest talle on just raha õnne toonud – tühja neist tunnetest. Nüüd on ta kahe lapse ema, abikaasal on uus noor armuke ja ta on hakanud maailma nägema teise, küpsema pilguga. Kogu kibestumuse juures püüab ta olla mõistev.



Cooperi endine abikaasa näikse endist meest ikka veel kuskil sügavas hingesopis armastavat, kuigi just tema oli see, kes lahutuse algatas. Tema uus abikaasa aga poeb nahast välja, et olla Cooperi vastu sõbralik ja viisakas.



Sarja põhiline võlu on selles, et kuigi siin on nii kriminaalset elementi kui ka võltsnaeratusi ja rikaste pinnapealset elu, on põhitegelaste ansambel suuremalt jaolt sümpaatne. Neil on oma miinused, nad teevad või on teinud vigu, nad ei armasta kõike ja kõiki, vihkavad, salvavad, kuid samas on neis midagi head – on, kellele kaasa elada, kelle vastu sümpaatiat tunda.