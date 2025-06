JUURIKAS Eesti kirjanike jaanijutud: Andrus Kivirähk, «Kaka ja jaaniöö»

Rehepapp ja Ivan Orav läksid jaaniööl metsa sõnajalaõit otsima, aga leidsid hoopis midagi muud.

«Käes!» hüüdis Rehepapp võidukalt ja avas peopesa. «Vaata! See on Kaka!»

Kaka kükitas Rehepapi kämblas nagu pesast kukkunud lind.

«Sellel, kes leiab jaaniööl Kaka metsa alt, kus kõrge-kõrge hein, täitub kolm soovi.»

«Sa ajad jama,» kahtlustas Orav.

Aga Rehepapp pomises:

«Esiteks – et mu lehma piim kunagi hapuks ei läheks!»

Põmaki! – ja sedamaid hakkas Rehepapi lehm hapupiima asemel jogurtit ja keefiri lüpsma!

«Teiseks – et saaksin vankri, millel on kuus ratast!»

Raksaki! – ja sedamaid kasvasid Rehepapi vankrile viis ratast alla.

«Kolmandaks – et Ivan Orav saaks natuke targemaks.»

Mütaki! – ja sedamaid omandas Ivan Orav doktorikraadi loodusteadustes.

Doktor Orav köhatas, sirvis märkmeid ja sõnas kaalukalt: «See on empiiriliselt tõestatud fakt, et jaanipäeval rinnuni on rohi.»

Kaka kasutas juhust, vupsas Ivani püksisäärest sisse, ronis mööda jalga üles ja tegi doktor Orava aluspükstesse mugava sooja pesa.