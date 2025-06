JUURIKAS Eesti kirjanike jaanijutud: Sveta Grigorjeva, «Kliitor on trotskist»

Tussikese seitse sõpra läksid metsa G-punkti otsima.

«Jaanipäevaks kõrgeks kasvab rohi,» sõnas Esmaspäev, taskus väike viin ja hinges suured küsimused. «Mida me õieti otsime? Kas G-punkt on sotsiaalne konstruktsioon?»

«Vahet pole,» hõikas Teisipäev, kes elas emaga kahetoalises. Tema seksuaalsust pärssis pangakonto seis. «Peaasi, et leiame midagi, mis pole populaarse telesaate spin-off.»

«Aastas kord see õhtu ette tuleb,» pomises Kolmapäev, kes unistas kommunismi ülesehitamise võimalikkusest ühel eraldiseisval maal.

G-punkti polnud kusagil. Oli ainult tuul pajuokstes, mõned unised rästikud ja lootus, et elult on oodata muudki kui maksud, arved ja pettumused.

Ja siis.

Seal.

Kännu otsas, millele oli kraabitud sõna VABADUS, istus Kliitor. Piip oli suus ja kepp oli käes.

«Tervist, seltsimehed! Mis mureks?» küsis Kliitor.