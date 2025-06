JUURIKAS Eesti kirjanike jaanijutud: Tõnu Õnnepalu, «Sinna minna võite»

Surnuaed ei ole kunagi päris tühi. Eriti mitte jaaniööl. Eriti mitte Järvamaal.

Ma läksin surnuaiale, sest et ei tahtnud minna, kuhu kõik lähevad. Mina ei tahtnud lõkke ääres laulda. Ei tahtnud kedagi kallistada. Mul oli natuke nohu ka.

Telefonis mängis Klassikaraadio. Arvo Pärt või sarnane, kes oskab mängida mitte ainult nootide, vaid ka vaikusega.

«Tõnu,» ütles hääl.

Mõtlesin, et kujutasin seda ette. Ma ju ikka mõtlen asju välja. Sõnad tulevad pähe nagu vanad tuttavad – ootamatult, ilma et keegi kutsuks.

«Tõnu, ära astu mu jalgade peale.»

Vaatasin maha. Hauaplaadil kiri: Ello Tammik, sündinud 1919, surnud 1993.

«Vabandust,» ütlesin.

«Pole hullu. Lihtsalt mul on valus.»

Tahtsin vastata, kuid kuulsin köhatust. See oli Jaan. Surnud 1981. Jaan oli tegelenud lammastega, kui veel tohtis, ja hiljem elektriga, kui enam ei tohtinud.

«See muusika on päris kena. Mis see on?»

«See on «​Spiegel im Spiegel».»

«Hea rahulik. Mäletad, kui palju lärmi Fred Jüssi raadiosaadetes oli? Nüüd… nüüd me kuuleme vähem, aga kuulame rohkem.»

«Kas igav ei hakka?»

«Ei. Sest aeg ei liigu enam. Igavus on kella laps.»

Klassikaraadio mängis midagi moodsamat, keegi soomlane, kes kõlas nagu puu, kes tahab metsast ära kolida. Minu jäljed jäid niiskesse mulda. Astusin jälle Ellole varba peale. Aga ma usun, et ta andestab.