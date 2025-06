NÄDALA PERSOON Mari-Liis Lill: armastus on minu jaoks seotud hellusega

Kui käin Narvas, on mul tunne, et olen välismaal, kuigi tegelikult ei ole. Eelkõige tuleneb see tunne tänavatel räägitavast keelest, aga mitte ainult. Välismaal oleku tunne on huvitav ja eksootiline, aga ma arvan, et praegusel ajal on eriti oluline, et meil ei oleks suuri lõhesid meie väikeses riigis, et me tunneks, et Narva on osa Eestist. Ja et narvalased tunneks sedasama. Pärast Vene-Ukraina sõja algust ei saa kuidagi mööda vaadata, et meil on selline linn, kus on väga vähe eesti keelt rääkivaid inimesi ja kus võib näiteks faktitäpse ajalooloengu eest tänaval peksa saada. Aga on ka inimesi, kes lähevad 24. veebruari hommikul isegi palavikuga hommikul lippu heiskama. Narvast tuleb kõneleda ja minu vahend selleks on teater.