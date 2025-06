VARJATUD PÄRL Tõeline metshaldjas Tiiu Kiik avab esmakordselt oma unistused ja loomingu allikad

- Sellele küsimusele ei oska kahjuks vastata...

Lisa Gerrard Postimehe lehekülgedel 2022. aastal andis lauljatar intervjuu Rus.Postimehele. 2024. aastal rääkisid tema kaasautorid meile koostööst temaga.

Lisa Gerrard ühel Hans Zimmeri kontserdil. Foto: facebook.com/hanszimmerlive

- Kas on tõsi, et teie isa on palju aastaid töötanud organistina? Kas oskate hinnata, kui palju tema muusikamaitse on teie oma mõjutanud?

- Minu isa on tõesti organist ja juba lapsena sai koos emaga käidud tema kontsertidel Niguliste kirikus. Üks mu tuttav leidis, et minu muusikas, eelkõige just helide massiivsuses on tunda orelimuusika mõjutusi. Mul jääb vaid üle nõustuda.

- Mida isa ütles teie uue albumi kohta? Ja mida ütlesid teie lapsed uue «ema muusika» kohta?

- Uut albumit ei ole mu isa veel kuulnud. Ma arvan, et see muusika, mida ma teen, pole väga tema maitse (naeratused). Aga ta siiski on mu laule kuulanud ja mu tegemistele väga kaasa elanud. Lastele on mitmed mu laulud muljet avaldanud. Vanim tütar Täheke teeb ka ise muusikat ja ta lauluhääl on üsna sarnane minu omaga. Selle aasta augustis tuleb ka tema esimene esinemine festivalil Võnge.

- Ma tean, et teil on veel üks avaldamata salvestis koos oma kaasautoriga albumilt «Mängu ilu». Tema ütles nii: «me sulgusime Paide katedraalis ja lindistasime terve ambient-albumi Dead Can Dance’i vaimus»