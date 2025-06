REPORTAAŽ Krister Kivi: käisin külajaanikul ja peksa ei saanudki

Mu süda on veidi ärevil, kui neljapäeval sügaval Lääne-Virumaa tagataskus asuva Laekvere poole sõitma hakkame. Läbi aastakümnete olen vältinud jaanituld ning koos sellega ka sääski, parme, purjus jõmisejaid ning võimalust, et mind eksikombel šašlõkivardaga läbi pistetakse. Jah, jaanipäev võib tähendada tüli isegi linnas, kus, nagu mullu kuulsin, tossust mittehuvitatud naabrid ühes prestiižes eramajaderajoonis lõkke voolikuga ära kustutasid.

Kuid Laekvere rahvamaja juhataja Liisa Uukkivi hääl kõlab telefonis entusiastlikult. Ta kinnitab, et oleme oodatud, et pilti teha võib ja et – see tundub ootamatu – pole ka mitte mingit piletit. Niisiis oleme teel, mis pärast Peterburi maanteelt mahakeeramist aina kitseneb, mööda lendavad aga metsatukad ja neile vaheldust pakkudes ruutkilomeetrite suurused uusraiesmikud, keskel hüljatuina üksikud seemnekased või -männid.