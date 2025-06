RAJU Lõuna-Ameerika ekstreemne metal-muusika vallutab nädalavahetusel Tallinna

Anal Vomit on 1992. aastal Peruus loodud ekstreem-metal'i bänd, mis on tuntud oma toore, lihvimata kõla ja agressiivse stiili poolest. Nende muusika ühendab black metali, death metali ja thrash'i elementidega, luues võimsa ja toore kõla. Nende stiili on tugevalt mõjutanud Sarcófago ja Sepultura varased teosed, aga ka teised bändid nagu Vulcano, Sextrash ja varajane Krisiun.