Kunst, muusika ja südametoonid – Kammermuusikafestival tuleb jälle Fotografiskasse

15. ja 16. augustil leiab Fotografiskas aset seni suurim kammermuusikafestival, mille raames saab kahel päeval nautida kuut eriilmelist kontserti. Sel aastal on festivali fookuses klaveriga kammermuusika, lavale astuvad pianistid Sten Heinoja, Karolina Aavik, Viola Asoskova, Talvi Hunt ja Kärt Ruubel. Rahvusvaheline fotomuuseum pakub kaasaegset ja hubast keskkonda, mis haakub festivali visiooniga.

Festivali kunstiline juht pianist Kärt Ruubel leiab, et kammermuusika on üks loomulikumaid musitseerimise vorme. «Festival saab inspiratsiooni paarisaja aasta eest toimunud schubertiaadidelt, kodustel muusikalistel koosviibimistel, kus sõprade-tuttavate ringis esitati helilooja Franz Schuberti loomingut. Just seda õhustikku soovimegi festivaliga saavutada».

Kammermuusika Fotografiskas Foto: Teet Raik

Sel aastal keskendub festival klaveriga kammermuusikale. «Klaveril on nii oluline roll terves muusikaloos - see on üks väheseid pille, mis võib üksi ära mängida kogu sümfoonia. Suur osa instrumentaliste esinevad koos klaveriga, samuti lauljad. Pianist ei ole vaid solist, vaid ka kammermuusik, klaverisaatja, pedagoog, ansamblipartner jne jne. Tänavusel festivalil astuvadki üles väga mitmekülgselt aktiivsed pianistid. Suur rõõm on mul astuda klaveriduosse Karolina Aavikuga, samuti ootan Sten Heinoja hilisõhtust soolokontserti, rääkimata Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia tudengi Viola Asoskova etteastet klaveritrios,» tõi Ruubel esile mõned kontserdid.

Esmakordselt kõlab festivalil eesti helilooja Evelin Seppari uudisteos. «Kui Kärt Ruubel pöördus minu poole ideega kirjutada teos, mis oleks paariline Sibeliuse klaveritsüklile «Puud», oli mul raske ära öelda" räägib helilooja Evelin Seppar. «Puudega seoses tulid kohe mõttesse nendega lähedalt seotud süsi ja merevaik, mille järgi on kaks osa pealkirja saanud. Kolmas osa põhineb ühel Jaan Kaplinski luuletuse katkendil,» kirjeldab Seppar valmivat teost klaverile. «Usun, et inimene on looduse osa ja ilma looduseta meie liik kaua vastu ei pea. Vaatan teatava õuduse ja kurvastusega, kuidas liiga paljudes kohtades meie planeedil käib võidujooks loodusvarade rahaks tegemisel, k.a. Eestis, mis omakorda mõjutab loodust ja keskkonda järjest enam. Sellest tingitult kaldusin selle tsükliga just nende teemade poole,» sõnab helilooja Evelin Seppar.