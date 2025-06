Sandra Jõgeva jaanipäevajutt: Eesti identiteedi alus on remont ja aiatööd!

Mõtlesin hiljuti, et Eesti rikkurite sümbolkujud – mitte kuigi ammu helikopteriõnnetuses hukkunud Oleg Sõnajalg ning tema vend Andres – on erilise identiteedisegaduse esindajad. Nad olid või on kuulsad selle poolest, et käisid Saaremaal helikopteriga Selveris. Kui nüüd natuke järgi mõelda, on see ju absurd! Inimesed, kes on suutnud muuhulgas luua ja pankrotti viia eratelejaama, käivad eriti kalli, keskkonnavaenuliku, kallist kütust neelava ning ohtliku sõidukiga kohalikus supermarketis.