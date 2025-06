KIRJARAHVAS ÄREVIL Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse tulevik on ebaselge

«Eesti riik haridusministeeriumi ja teadusagentuuri näol on otsustanud lõpetada Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse tegevuse senisel kujul,» kirjutab Pilv. «Sügisel toimunud evalvatsiooni välisekspertidest koosnenud komisjon leidis, et kolmest põhikriteeriumist vastame me suurepäraselt kahele: teaduslik tase ning ühiskondlik mõju. Kuid me ei ületanud nende jaoks kolmandat latti: jätkusuutlikkus. Ehk siis nende hinnangul (millest ministeerium lähtub) ei ole meil strateegiat juhuks, kui meie praegused grandid paari aasta pärast lõppevad.»