UHKE SAAVUTUS Briti meedias kiidetakse Eesti ansambli uut albumit

Duo Ruudu uus album «Ilmateade» on omamoodi fotoalbum nende viimaste aastate arenguteest ja kõigest, mida nad viimaste hoogsate aastate jooksul teinud on.

«Teised Eesti artistid, kes on kaasatud projekti, lisavad erinevaid sügavusi. Kitarrist Erki Pärnoja soolod keerlevad naiste sõnatute meloodiate ümber palas «Interlude», samal ajal kui luuletaja EiK 2509 lisab kõneteksti hüpnotiseerivasse loosse «Enne Ööd». Kõik 12 lugu kokku moodustavad justkui hüpnotiseeriva ilmateate, mis on ümber paigutatud Läänemerele, kandes meid kaasa selle pöörlevates hoovustes,» kirjutab kiitvas arvustuses kriitik Jude Rogers.

«Värske plaat jutustab lugusid erinevatest aegadest, erinevatest inimestest ja muidugi - ilmast. Pärimustekstidel põhinev looming annab märku, et ilm pole meie akende taga lihtsalt passiivne element, vaid hoopis pidevalt muutuv tegelane, millel on meie üle rohkem võimu kui me oma igapäevaelus tähele paneme,» kirjeldasid duo liikmed Ann-Lisett Rebane ja Katariina Kivi ise uut albumit vahetult pärast ilmumist.