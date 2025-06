VEEL ÜKS DIDDY? Populaarset räpparit süüdistatakse alaealiste seksuaalses väärkohtlemises

Fat Joe'd, õige nimega Joseph Antonio Cartagena, süüdistatakse uues kohtuasjas «ärakasutamises, rahalises pettuses, seksuaalses manipuleerimises, vägivallas, hirmutamises ja psühholoogilises surves». Teda süüdistav endine alluv Terrance «T.A.» Dixon nõuab kahjutasuks kuni 20 miljonit dollarit.

«Fat Joe on nagu Sean Combs,» ütles Dixon’i advokaat Tyrone Blackburn ajalehele The Independent. «Ta ei õppinud midagi oma 2013. aasta kohtuotsusest,» lisas Blackburn, viidates Fat Joe neljakuulisele vanglakaristusele, mille ta sai tulumaksude deklareerimata jätmise eest.

Fat Joe advokaat Joe Tacopina nimetas hilisõhtuses avalduses The Independent’ile esitatud süüdistusi «täielikuks väljamõeldiseks».

«Tyrone Blackburni ja Terrance Dixon’i kohtuhagi on häbiväärne kättemaksuakt,» ütles Tacopina. «Need süüdistused on väljamõeldud valed, mille eesmärk on kahjustada hr Cartagena mainet ja sundida teda avaliku surve all leppele. Hr Cartagena ei lase end hirmutada. Oleme astunud õiguslikke samme, et paljastada see laimukampaania ja võtta kõik sellega seotud isikud vastutusele.»

Dixon’i 157-leheküljeline hagi, mis on esitatud New Yorgi kohtusse ja millega The Independent tutvuda sai, sisaldas punase rasvase fondiga hoiatust karmi ja šokeeriva sisu eest. Dixon töötas Fat Joe alluvuses 16 aastat, ergutades publikut esinemiste eel ja ajal.