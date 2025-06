SUURED MUUTUSED Kas Jeremy Clarksoni parem käsi Kaleb Cooper võib tõesti oma tööst ilma jääda?

«Clarksoni farmi» staar Jeremy Clarkson on hiljuti teinud otsuse, mis on tema usina parema käe Kaleb Cooperi parajalt murelikuks muutnud – nimelt kardab Cooper, et see võib talle töö maksma minna.

Cooper sai üleöö tuntuks pärast seda, kui Clarkson ostis Oxfordshire'is asuva Diddly Squat’i talu, kus Cooper juba varasemalt töötas. Endine «Top Geari» saatejuht otsustas Cooperi tööle jätta ning mehest sai kiiresti tema parem käsi – noor talunik juhendas Clarksoni põllumajanduse keerulises maailmas, mis on ka menuka Prime Video sarja keskmes.

Nüüd on aga Clarkson teinud sammu, mis Cooperile sugugi ei meeldi – ta on investeerinud isesõitvasse traktorisse.

«Kui traktor suudab põllu automaatselt läbi künda, jääb mul rohkem aega teisteks töödeks,» selgitas Clarkson The Timesile. «Tavaliselt kulub 3-meetrise kultivaatoriga umbes 20 tundi, et ette valmistada 200 aakrit, mida me igal aastal kasutame pastale ja õllele mõeldud viljade kasvatamiseks. Seejärel veel 10 tundi seemnete külviks – 30 tundi lihtsalt üles-alla põrkamist traktoris.»

Clarksoni enda sõnul pole ta viieaastase harjutamise pealegi traktoriroolis just kuigi osav. «Jätan ribasid vahele, keeran valesti, sõidan vastu väravaposte. Peaaegu igal aastal ei saa ma mitu tundi aru, et külvik on tühi ja et ma külvan põllule sisuliselt mitte midagi.»