TÖÖ KUTSUB Kas üks armastatumaid «Grey anatoomia» tegelasi võib pärast kümmet aastat seriaali naasta?

53-aastane Kuldgloobuse-võitja sai rahvusvaheliselt tuntuks 2005. aastal, kui astus üles Shonda Rhimesi loodud populaarse meditsiinidraama ühes peaosas. Tema tegelaskuju, terava ütlemisega ja kompromissitu kirurg Dr Christina Yang, oli ühtlasi parim sõbranna sarja peategelasele Meredith Greyle (keda kehastas Ellen Pompeo).

Oh mängis sarjas kümme hooaega, lahkudes 2014. aastal – fännide suureks pettumuseks, kes on sellest ajast alates soovinud tema tagasitulekut.

«Mis mulle nüüd, kümme aastat pärast lahkumist, on silma hakanud, on see, kui sügav tänu inimestel on Christina tegelaskuju vastu,» rääkis näitleja hiljuti intervjuus väljaandele The Interview. «Just see armastus on pannud mind mõtlema: «Vau, fännid tahavad seda tõesti, tõesti väga.» Ja see oli esimene kord, kui ma üldse kaalusin võimalust tagasi tulla.»

Samas lisas Oh: «Aga ma usun, et selleks, et olla aus nii enda kui oma publiku vastu, tuleb jääda truuks iseendale. Ja hetkel... ma ei usu, et see oleks mulle õige samm.»

Oh on varem avalikult rääkinud ka sellest, kui raske oli tulla toime tohutu kuulsusega, mis sarjaga kaasnes.

«Tõtt-öelda oli see üsna traumeeriv,» tunnistas ta 2021. aastal «Sunday Today With Willie Geist» saates. «Päris tööd saab teha siis, kui sul on piisavalt privaatsust – aga kui su anonüümsus kaob, pead õppima, kuidas selle sees siiski jääda endaks.»

Ta meenutas, kuidas kunagi pidi end restoranides varjama, ent ajapikku õppis tähelepanuga toime tulema ja leidis tasakaalu. Oh kiitis head terapeuti, kes aitas tal selle keerulise perioodi üle elada.

«Grey anatoomia» on praeguseks jõudnud oma 21. hooajani ja on üks pikima elueaga telesarju üldse. Selle edu on ka põhjus, miks Ellen Pompeo on öelnud, et ei suuda sarjast päriselt kunagi lahti lasta – ei emotsionaalselt ega rahaliselt. Ta lahkus sarja põhikoosseisust 2023. aastal, olles osalenud 19 hooajas.

«Ainuüksi 2024. aastal voogedastati sarja üle miljardi korra – üle miljardi,» ütles Pompeo intervjuus väljaandele El País. «Ettevõtted, kellele sari kuulub ja kes seda voogedastavad, teenivad meie nägude, häälte ja kujutiste pealt tohutult raha.»