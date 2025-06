VIDEO Kliimaaktivistid võtsid sihikule Picasso: Montreali muuseumis rünnati kunstniku maali roosa värviga

Montreali politsei kinnitas ajalehele The Independent, et aktivist on vahistatud ja vabastatud tingimusel, et ta ilmub hiljem kohtusse. Kaks inimest, kes rünnakut filmisid, peeti samuti kinni, kuid vabastati süüdistusteta, teatas politsei.

Viimase viie aasta jooksul on kuulsad kunstiteosed muuseumides üha sagedamini saanud kliimaaktivistide sihtmärkideks. Sarnaste aktsioonide taga on olnud mitmed Last Generation’i harud ning Ühendkuningriigi liikumine Just Stop Oil, mille meeleavaldused Briti Muuseumis Londonis on pälvinud laialdast tähelepanu. Selliste rünnakute mõju ühiskondlikule arvamusele on olnud vastuoluline – mõned peavad neid tõhusaks, teised kahjulikuks või lausa kuritegelikuks. Mitmel juhul on need kaasa toonud ka tõsiseid juriidilisi tagajärgi.