Vikerraadio toimetuse valikul oli kuulajahääletusele pandud 40 laulu Jaak Joala esituses. Neist ülekaalukalt kõige populaarsem oli «Unustuse jõel» (6200 häält), teisele kohale jõudis «Suveöö» (5153 häält) ja kolmandale «Naerata» (4081 häält). Väga menukaks kujunenud veebihääletusel anti kokku 62 242 häält.



Kuulajahääletuse võtab Andres Oja kokku jaanilaupäeva erisaates 23. juunil kell 15.05. Saatejuhi sõnul ei ole hääletuse lõpptulemused ja edetabeli esimene pool suur üllatus, aga eriliselt rõõmustab ta, et eesti autorite väga head lood «Naer» ja «Mu kodu» on nii palju hääli saanud. Esile toob ta ka laulu «Laululinnuhaldjas», mis jõudis 14. kohale.



Kuulajate lemmiklugude «Unustuse jõel» ja «Suveöö» puhul on Oja sõnul tähelepanuväärne, et mõlemad Arne Oidi ja Heldur Karmo kirjutatud lood võitsid 1971. ja 1972. aastal lauluvõistlusel, mida hiljem kutsuti Arne Oidi nimeliseks lauluvõistluseks. Seejuures olid mõlemad nii žürii kui ka publiku lemmikud.