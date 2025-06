ARVUSTUS Võitlusvälja laienemine: kunstiklassik avaneb ootamatust küljest

Nende kunstnike mälestuseks on kahel viimasel aastal olnud Tartus, Tallinnas ja Hiiumaal mitu näitust ning ilmunud on trükiseid ja artikleid Ülo Soosterist, Lembit Saartsist, Silvia Jõgeverist ja Henn Roodest. Valdur Ohaka suur tähtpäev on veel ees, kuid tänuväärselt alustas Allee galerii sündmuse tähistamist juba varakult.

Näitusele on koondatud märkimisväärne hulk Valdur Ohaka (1925–1998) loomingust, mis on säilinud erakogudes. Suurim on Mart Lepa kollektsiooni osa. Lepp on galerii juhi Katre Palmi kõrval ka näituse üks kuraatoritest.