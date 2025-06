EI LEITUD UUT AEGA? Kylie Minogue´i Tallinna kontsert jääb ära

Popstaar Kylie Minogue sõnas sotsiaalmeedia vahendusel, et tunneb end vägagi muserdatult ärajäänud kontsertide pärast. 12. juunil lükati edasi nii Eesti kui ka Saksamaa, Poola ja Leedu kontserdid, sest lauljatar põdes kõripõletikku ehk larüngiiti, lootuses leida uus kuupäev.

Nüüd selgus, et uus aeg leiti vaid ühele Saksamaal toimuva pidanud kontserdile, kuid teistele mitte. See tähendab, et Eestis Kylie Minogue siiski ei esine, ehkki teda siia väga oodati.

«Mul on väga-väga kahju, et ma ei saa teid sel korral külastada,« sõnas artist sotsiaalmeediasse tehtud postituses. «Aitäh kõigile armastuse, toetuse ja mõistmise eest, mida ma kogesin, kui olin haige – see tähendab rohkem, kui arvate.»

Ka suunab Kylie Minogue postituses kontserdikülastajaid pileteid tagastama ja raha tagasi küsima.

Kylie Minogue´i avaldus sotsiaalmeedias. Foto: Kylie Minogue sotsiaalmeedia

Muusikaikooni staatusesse tõusnud Kylie on jõudnud oma elu jooksul teha vist tõesti kõike. Tema karjäär sai alguse sarjast «Naabrid», kus ta mängis lihtsat naabritüdrukut, kuid kelle nii ekraani- kui ka päriseluline romaan Jason Donovaniga soojendas miljonite inimeste südameid. Sealt edasi viis naise teekond juba muusikalavadele ning temast on kujunenud üks ikoonilisemaid staare tantsumuusikas. Kylie Minogue’i tippalbumid «Kylie», «Light Years» ja «Fever» on avaldanud popmuusikale vaieldamatut mõju, andes maailmale ka unustamatu hiti «Can’t Get You Out Of My Head».

Kui Kylie oma tähelennule tagasi mõtleb, tunnistab ta, et see pole alati olnud lihtne. «Nüüd, keskealise naisena, näen, kui palju väljakutseid mu karjääri igas osas on. Popp peaks välja nägema lihtne. Kuid nagu me teame, on selle lihtsaks muutmiseks vaja teha palju tööd,» avaldas laulja möödunud aastal.