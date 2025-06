Mis tappis lõpuks «Sandmani»? Selgus TÕELINE põhjus

Seetõttu peab Goyer ebatõenäoliseks, et Netflix tahaks lähiajal ühegi Gaimani loo põhjal spin-off’e või uusi projekte arendada. «Olukord on selgelt keeruline,» nentis Goyer. «Mul on sügav lugupidamine naiste vastu, kes selliste juhtumite puhul julgevad sõna võtta. Samas on kahetsusväärne, et see mõjub sadadele teistele, kes sarja kallal töötasid – näitlejad, stsenaristid, lavastajad. Netflix tundis, et kui me seda üldse ei näitaks, jääks suur osa meeskonnast ilma õiglasest tasust. Nii otsustasime, et las see töö räägib enda eest. Aga ma ei salga, et see kõik tundub veider.»