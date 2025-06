«Olen kirglik Bondi-fänn ning kasvasin koos isaga neid filme vaadates. Alates Sean Connery «Dr No’st» on Bond olnud minu jaoks püha territoorium,» ütles Villeneuve stuudio vahendusel tehtud avalduses. «Tahan austada senist traditsiooni ja avada ukse paljudele uutele missioonidele.»

Villeneuve’i kaasprodutsentideks saavad Amy Pascal («Ämblikmees») ja David Heyman («Harry Potter»). Režissöör ise tunnistab, et Bondi ohjad haarata on «tohutu vastutus», kuid ta on ülesande üle äärmiselt elevil.