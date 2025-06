ÜLLATAV LÕPP Kas «Simpsonid» tapsid tõesti Marge Simpsoni ära?

«Simpsonites» on tegelased ka varem surnud, kuid seda juhtub harva. 36 hooaja jooksul on Springfieldi elanikest igavikku lahkunud vaid mõned – ja enamasti kõrvaltegelased, nagu Maude Flanders või baarisõber Larry Dalrymple. Ehk just seetõttu on sotsiaalmeedias käimas elav arutelu pärast 36. hooaja lõpuepisoodi «Estranger Things» eetrisse jõudmist. Tegemist on tulevikku vaatava episoodiga, kus Marge Simpsonist saab esimene perekonnaliige, kes saadetakse taevasse.