MÄSSAJA ABIPALVE Rokkar Billy Idol kirjeldab mitmeid surmalähedasi kogemusi: mu isa päästis mu elu

Rokilegendi Billy Idoli elu on saatnud mitmed napid pääsemised surma haardest – iseäranis 1980ndate keskpaigast kuni 1990ndate alguseni. Nüüd, 69-aastasena, avab ta oma elu tumedamaid peatükke värskes dokumentaalfilmis «Billy Idol Should Be Dead», mis esilinastus Tribeca filmifestivalil, vahendab Independent.