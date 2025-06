Tallinnas esineb homme Venemaal välisagendiks tembeldatud punkar

«Ma pidin kodumaalt põgenema ning alustama uut elu. Kolisin Argentiinasse ja mõtlesin, et aitab muusikast. Kuid kogusin ennast ja panin oma emotsioonid lauludesse, millest sai album «Горячая война» («Kuum sõda»),» räägib Spirin. Ta lisab: «Kuna Venemaalt on lahkunud ka paljud minu sõbrad-punkmuusikud, otsustasime panna kokku bändi ja esitada nii minu antiputinistliku ja sõjavastase sooloplaadi laule kui ka Tarakany hitte.»

Spirini seisukoht sõja suhtes on selge: «Ma mõistan selle sõja kategooriliselt hukka. Tegutsen jõudumööda vabatahtlikuna, aidates koguda ja toimetada humanitaarabi Ukraina põgenikele ning annetan regulaarselt erinevatele Ukraina organisatsioonidele.» Selle tegevuse tõttu on Spirin kantud Venemaa justiitsministeeriumi välisagentide nimekirja ning tal on keelatud siseneda Venemaale.