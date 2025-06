KULTUURIS KUUM Noor Eesti artist Miriko ei pelga rasket tööd ja ebaõnnestumisi

Miriko ise on öelnud, et ta keeldub enda paigutamisest kategooriatesse ning pigem ammutab ta inspiratsiooni nii hip-hopist kui ka rokist, nii RnBst kui ka elektroonilisest muusikast, ehkki viimasel ajal on ta sügavamalt sukeldunud just RnB maailma, mis annab tema muusikale soulihõngulisema mõõtme.