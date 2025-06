Alexei Gordin: kunstikarjääri tegemiseks on kõige tähtsam käia pidudel ja tutvuda inimestega

Ega minagi galeriid Punctum, kus näitus toimub, Noblessnerist kohe ei leia, teen mitu tiiru majale peale ja saan juba natuke pahaseks. Galeriidesse ongi raske sisse saada, tõdeb ka näitus. Mitte sellepärast, et aadressi on raske leida (nagu mul), vaid et tänapäevane kunst ei lase hästi lähedale, on ennast sageli mittespetsialisti eest kinni müürinud. See ei ole uus tõdemus ja Gordinigi kunstnikutöös juba kümmekond aastat kesksel kohal, aga ta annab sellele uue ja omapärase näo. «Kaasaegse kunsti keel, nagu iga keel, vajab ka õppimist, aga inimestel pole selleks eriti aega,» räägib Gordin. Pakun, et ilmselt pole ka tahtmist.