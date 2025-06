Septembris toimuv Station Narva avalikustas uusi esinejaid

Kodumaistest nimekatest tegijatest on artistide rivvi lisandunud pärimusmuusikaansambel Duo Ruut, kes esitleb oma tänavust albumit «Ilmateade» ka Glastonbury ja Roskilde festivalidel. Duo uus looming on juba kõlanud BBC raadiolainetel ning selle on kuu folkalbumiks nimetanud Briti päevaleht The Guardian.