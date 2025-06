«Klassikatähed 2016» võitja, pianist Sten Heinoja on lummatud tänavuse konkursi erakordselt kõrgest tasemest: «Oli tõesti keeruline otsustada ning tekkis tuline arutelu, keda neist saatesse kutsuda. See võistlus just koos telekogemusega annab hindamatu pagasi ning teeb iga artisti päeva pealt tuttavaks väga suure auditooriumiga. Minul tuli rekordarv kontserte juurde pärast võitu 2016. aastal.»