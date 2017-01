Loomingu Raamatukogu – täiesti unikaalne nähtus

Üks meie nišše on olnud ka estica avaldamine. Niisamuti katsume hoida tasakaalus jutukogud ja romaanid, esseed ja näidendid, luule ja laastud. LRil on kümneliikmeline kolleegium, kes raamatuid soovitab ja aitab pakkumiste vahel valida. Läbi aegade on LRi hindamatuteks nõustajateks olnud tõlkijad, kes enamasti on ka head kirjanduse tundjad ja selle tulised eestkõnelejad. Pakun, et aegade jooksul on LRiga koostööd teinud üle 400 tõlkija, kellest nii mõnigi on algajana saanud ka tugeva toimetamisekooli. Seegi on olnud üks LRi missioone, et meie välja antud raamatud oleksid hästi tõlgitud ja hoolikalt toimetatud.

-Kui suur on Loomingu Raamatukogu tiraaž tänapäeval – kas sõltuvalt olukorrast võib see ka varieeruda (Tõnu Õnnepalu «Lõpetuse ingel» mäletan, et ikka läks ja tuli poodi)?

LRi tiraaž on enamasti ja orienteerivalt 1500–2000 eksemplari, olenevalt tellijate arvust, keda on viimastel aastatel olnud tuhande ringis, ja eks ka autorist. Tõsi, kui raamat nädala-kahega üksikmüügist otsa on saanud ja ilmajäänute kaebed on olnud väga valjud, oleme teinud ka kordustrüki. See on siiski erandlik, ja isegi kui meie raamatud sageli paari kuuga raamatulettidelt otsa saavad, siis oleme lootnud, et see õhutab inimesi tellima.

Aastatellimus on 35 eurot (otsekorralduslepinguga 27 eurot) ja raamat tuuakse koju kätte, sarjale on tellija aga kestmise tagatis. Ja kui tundub, et riiulis kõige talletamiseks ruumi ei jätku, siis võib ju raamatu alati sõbrale edasi anda.

-Mis oleks siis, kui LRi ei oleks – kas loodus tühja kohta ei salliks või tuleks tal sellisel juhul seda ikkagi sallida?

LR on täiesti unikaalne nähtus, isegi maailma mastaabis. Tegutseme regulaarse riikliku toetusega, mis nõukogude ajal oli enesestmõistetav, kuid eesti lugejate õnneks ei lagunenud kirjastus Perioodika uue iseseisvusaja alguses, vaid jätkas kultuuriajakirjade ja ka LRi väljaandmist. 2004. aastal organisatsiooni vorm muutus, kuid SA Kultuurilehe sisuline missioon on jäänud samaks.

Nii väikese lugejate arvu juures, nagu see Eestis on, ei ole kirjastamine ühelgi juhul väga tulus ettevõtmine, ammugi pole seda kirjanduslikult kõrgetasemeliste ja nõudlikumale lugejale mõeldud tekstide avaldamine, mis on kasumlik üksnes vaimses plaanis. Et need tekstid siiski saaksid eesti keelde tõlgitud, selleks on riigi tugi hädavajalik. See võimaldab ka hoida meie väljaannete hinna madala, mistõttu ehk mõnevõrra paradoksaalselt levib see väärtkirjandus eesti mõttes lausa massidesse. See on riigi poolt tark otsus ja igati tõhus viis eestikeelse kirjakultuuri toetamiseks, võiks öelda, et LR on üks riikliku kultuuripoliitika instrumentidest.

Pakun, et sellist asja enam uuesti ei sünniks, kui millegipärast peaks ühel päeval tehtama otsus LR likvideerida. Millised teosed jäävadki siis eesti keelde tõlkimata, millised uued mõtteperspektiivid avanemata, seda ei oska muidugi keegi öelda, kirjakultuuri mitmekesisuse vaatepunktist oleks ilmselgelt tegemist vaesustumisega.