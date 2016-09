Värske heli festival Sügisfest laiendab piire

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias on põhjust sügist armastada, sest siis ei täitu maja mitte ainult uute tudengitega, vaid ka uue muusikaga. Traditsiooni kohaselt toob Sügisfest nii kaugemaid kui ka lähemaid külalisi, alustades Udmurtiast ja lõpetades USAga. Kavas on Poola ja Soome uus repertuaar, elektroakustiline muusika, noorte eesti komponistide looming, prantsuse spektraalmuusika, uus klassika, vabaimpro ja etno sümbioos, meistriklassid ja loengud jpm.

«Põnevaks teevad selle festivali kindlasti just kõik need väga eriilmelised projektid. On tavapärasemaid formaate, mida publik teab ja oskab oodata ja mida jätkuvalt pakume, aga on ka täitsa uut ja värsket. Üheks selliseks on kindlasti kontsert «Ajajõgi», kus kõlavad udmurdi ja bessermani laulud kaasaegses võtmes koos elektroonika ja improga. Ajajõgi loob silla erinevate aegade, kohtade ja emotsioonide vahel, tekib selline igavikuline dimensioon,» rääkis festivali kunstiline juht prof Helena Tulve.

«Kui kavast veel midagi esile tõsta, siis kindlasti Scott Milleri autorikontsert on see, mida rõhutaksin. Samuti prantsuse spektraalmuusikaga kontsert ansambel U: ja EMTA UMA esituses,» rääkis Tulve. «Prantsuse spektraalmuusika on väga nõudlik esitaja suhetes. Spektraalmuusika käsitleb ühte heli kui elusorganismi - milline on heli elu, kuidas ta algab, kestab ja lõpeb. See on väga tänuväärne, et meie tudengid saavad koostöös ansambliga U: sellise kogemuse ja võimaluse esitada muusikat, mille peale üksinda hammas ei hakkaks ja mida üldse Eestis kahjuks väga harva mängitakse.»

Värske heli festival Sügisfest toimub tänavu juba 17. korda. Festivali kunstiline juht on prof Helena Tulve ja festivali korraldab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserdi- ja etenduskeskus. Lisainfo: ema.edu.ee/kontsert

Festivali kava:

T 4.10 kl 19 / EMTA kammersaal / Tasuta

Balti uue muusika spekter (Baltic New Music Spectrum), NeoQuartet (PL)

Kavas Helmut Zapf, Helena Tulve, Rei Munakata, Aleksander Kosciow, Anton Safronov

K 5.10 kl 19 / EMTA kammersaal / Tasuta

Ajajõgi, Maria Korepanova (Udmurtia), Marian Caldararu (MD), Vlady Bystrov (GER)

Kavas vanad bessermani ja udmurdi laulud

N 6.10 kl 19 / EMTA kammersaal / Tasuta

Korvat Auki Ensemble (FIN) ja EMTA improvisatsioonitudengid

Kavas avatud partituurid ja vabad improvisatsioonid

R 7.10 kl 17.30 / 3. ja 4. korruse aatrium / Tasuta

Fookuses tudengid I, Pavel Tšeretšukin ja Pasha Semjonov

Kavas meeleolu metamorfoosid

R 7.10 kl 19 / EMTA kammersaal / Tasuta

Fookuses tudengid II, CoPeCo tudengite ühiskontsert

R 7.10 kl 21 / EMTA ooperistuudio / Tasuta

Fookused tudengid III, EMTA kompositsioniosakonna tudengite kontsert, Pianist Mari Visnapuu

Kavas Eisi Mäeots, Henri Viies, Mihkel Tomberg, Robi Jõeleht, Mario Davidovsky, Scott Miller, Aljona Movko

L 8.10 kl 16 / EMTA kammersaal / Tasuta

Autoritund, Kohtumine Scott Milleriga (US)

L 8.10 kl 17 / EMTA kammersaal / Tasuta

Autorikontsert, Scott Miller (US), kaastegev Mart Soo (kitarr)

Kavas Scott Miller

L 8.10 kl 19 / EMTA kammersaal / Tasuta

Peegeldused - Gérard Grisey 70m Ansambel U: ja EMTA UMA

Kavas Gérard Grisey, Tristan Murail, Philippe Hurel

Festivali vältel on EMTA aatriumis võimalik vaadata dokumentaalfilmi «Theremin: An Electronic Odyssey»