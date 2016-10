Maailmakirjanduse tippteos jõuab taas eestlasteni

Romaani on vene keelest tõlkinud Virve Krimm, Eduard Suursepp, Oskar Truu ja Marta Sillaots. Tegemist on uue korrektuuri läbi teinud vana tõlkega. Esimese raamatu korrektuuri luges Kai Nurmik, teise Eha Kõrge.

Maailmakirjanduse olulisimate teoste hulka kuuluvas romaanis kujutab Lev Tolstoi (1828–1910) vene ühiskonda 1805. ja 1812. aastate vahelisel, Napoleoni sõdade aegsel perioodil. Romaani keskmes on kolme perekonna – Bolkonskite, Bezuhhovite ja Rostovite – saatus.

Romaan algab veidi enne Napoleoni sõjakäiku Venemaale, ajal, mil Venemaa aadel naudib oma kuldajastut, ja lõppeb 1812. aastal, kui Vene vägedel õnnestub prantslased Borodino all lõplikult tagasi lüüa. Oma sotsiaalse tausta ja maailmavaadete poolest on „Sõja ja rahu“ tegelaskond väga mitmkesine, ulatudes lihtsõdurist keisrini välja. Sõjakeeristes, kus ristuvad erinevate ühiskonnakihtide püüdlused, saab ilmseks, kuivõrd hägus on piir ajaloo ja üksikisiku elu vahel. Ajaloosündmused mõjutavad nii või teisiti tegelaste isiklikku elu, ent ka ajaloosündmused ise võtavad kuju loendamatute isiklike sündmuste kaudu.

BBC ajaloolist suursarja Lev Tolstoi romaani ainetel näitab praegu ka ETV. Draamasarja lavastas režissöör Tom Harper. «Sõda ja rahu» on ETVs eetris laupäeva õhtuti kell 21.35, kordus P kell 17.30.

Varraku kirjastatud raamatute kujundus on inspireeritud BBC telesarjast.