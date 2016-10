Vaata, emme! Kiilakas tädi!

Tundsin, et paljudel juhtudel on igasugune juukselõikus minu jaoks ammendunud. Tõuke andis neiu, kelle poisipead imetledes läksin kell 5 hommikul Protestist koju, missiooniks võtta juukselõikusmasin ja ajada ennast kiilaks. Protsessist kujunes väga ilus rituaal. Lõpetasin sellega ühe pikaajaliselt kestnud eluperioodi, alustades seeläbi uuelt lehelt. Kuna ma usun, et juuksed kannavad endas palju energiat, siis lihtne viis on sellest vabaneda, lõigates need maha. Teise suure põhjusena valisin sellise välimuse solidaarsusest minu vähki põdeva emaga. Irooniline on see, et pärast mitmekuulist ravikuuri pole temal juukseid välja langenud, aga mina olen soenguga väga rahul.