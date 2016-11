Näritud õunaga vastu pead saada ei ole just see, mida ka kõige aktiivsemat vaatajaosalust pakkuvas muuseumis ootaks. Liiatigi kui loopijaks on ingel madonnamaalilt ja õun pätsatud kõrvalolevalt natüürmordilt. Aga just see juhtub Kairi Looga uues raamatus. Juhtub muudki. Aadam ja Eva käivad laupäeviti oma ussiga jalutamas, põlev kaelkirjak tõttab kempsu end kustutama, rott restaureerib maale jne.