Viljandi pärimusmuusika festival saab «kaasava programmi»

Festivali pika ajaloo jooksul on inimeste muusikamaitset avardanud ligi üle tuhande esineja nii kodumaalt, lähinaabrite juurest kui ka sellistest eksootilistest paikadest nagu Alaska, Niger, Senegal, Lõuna-Korea, Mauritaania ja Afganistan. Hulgaliselt muusikaelamusi pakkuva muusikapeo korraldajad kutsuvad inimesi tänavuse programmi koostamisel kaasa rääkima.

«Korraldame hääletuse, kus kõigil soovijatel on võimalus enim rahvast hullutanud ansamblite hulgast oma lemmik valida. Anname endast parima, et kolm kõige rohkem hääli saanud esinejat suvisel festivalil rahvast taas rõõmustaksid. See oleks meie kingitus maailma kõige paremale publikule,» selgitab Viljandi pärimusmuusika festivali programmipealik Tarmo Noormaa.

Nimekirjas on sellised tuntud ja armastatud esinejad nagu: Omiri, Trilok Gurtu, Tsuumi Sound System, Jan Blake, Antti Paalanen, Genticorum, Garmarna, Frikar, Bruce Molsk, Fernardo Stern, Väsen, Esma Redźepova, Altan, Aleksey Arkhipovsky, Otava Yo, Ansambel Tbilisi, Frigg, Andrei Mongush. Hääletus toimub kodulehel www.folk.ee, kus on kirjas ka täpsed hääletusreeglid. Oma hääle saab anda 2. detsembri südaööni. Kõigi osalejate vahel loositakse välja kolm Viljandi pärimusmuusika festivali passi.

XXV Viljandi pärimusmuusika festival toimub Viljandis 27.-30. juulil 2017. Suvise muusikasündmuse teema on «Uut ja vana», mis annab ainest ka ürituse 25. juubeliks. Pärimusmuusika festivali passid tulevad müüki 1. detsembril 2016 Piletilevis. Täpsema info leiab festivali korraldaja Eesti Pärimusmuusika Keskuse kodulehelt www.folk.ee või festivali Facebookist.