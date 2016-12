Kunstiaasta 2016 ehk kuidas Frodo jõudis Mordorisse

Lõppev aasta on olnud poliitiliste sündmuste poolest päris hirmuäratav ning internet muidugi selle koha pealt ei vaiki. Juba levivad naljad, kuidas on võimalik lõppevat aastat popkultuuri abil kokku võtta. Näiteks pannakse kõrvuti kaks Frodo pilti: üks on «Sõrmuste isanda» filmi algusest, kus Frodo on veel rõõmsameelne lokkis peaga kääbikupoiss, ja teine filmi lõpust. Seal on Frodo jõudnud Mordorisse, tema nägu on põlenud ja hing ilmselt ka. «2016. aasta algus versus 2016. aasta lõpp,» ütleb piltide all olev kommentaar.