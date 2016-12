Vaata, mis raamatud ja plaadid olid Rahva Raamatus müügihitid

Mihkel Raud annab oma uude raamatusse aitogramme / Apollo

Müügitabeli liider, Rene Bürklandi «Tark tee terviseni» on müünud üle kahe korra rohkem kui tabeli teine, Mihkel Raua «Kus ma olen ja kuidas sina võid palju kaugemale jõuda». Muude raamatute müüginumbrite omavahelised erinevused on juba tunduvalt väiksemad.

Kui 2015. aasta TOP 20 raamatutest olid lausa kaheksa biograafiad, siis tänavused müügihitid on ennekõike tervise-, eneseabi- ja esoteerikaraamatud. Nii on väga hästi müünud Riina Raudsiku «Energiakriis. Keha häirekell» (3. koht), Giulia Endersi «Võluv soolestik. Kogu tõde ühe alahinnatud elundi kohta» (6. koht) ning alles novembri lõpus ilmunud Marilyn Kerro «Saatuse peegelpilt» (8. koht).

Palju ostetakse ka muud: Indrek Hargla «Raudrästiku aeg» on üldises müügitabelis neljandal ning Valdur Mikita «Lindvistika ehk metsa see lingvistika» viiendal kohal. Võrreldes 2015. aastaga on tublisti suurenenud huvi põnevike ja kriminullide vastu, samuti on enam kui poole võrra kasvanud finants- ja investeerimisteemaliste raamatute müüginumbrid. Kui vaadata raamatumüüki kategooriate kaupa, siis on esikolmikus lastekirjandus, ilukirjandus ning terviseteemad. Viimane on kerkinud kolmandaks tänu Rene Bürklandile. Endiselt on populaarsed täiskasvanute värviraamatud.

Omaette fenomen on juba 1966. aastal esmakordselt ilmunud «Jussikese seitse sõpra». See lasteraamatute klassika teeb küll iga aasta teises pooles müügihüppe üles, kuid jäi tänavu lausa kuudeks edetabelitesse ning on aasta kokkuvõttes 24. kohal (2015. aastal nr 66.).

Ingliskeelse kirjanduse vaieldamatu lemmiklaps oli J. K. Rowlingu Harry Potter and the Cursed Child: see pakkus suurt elevust ka eesti lugejatele. Nagu ikka, müüsid hästi ingliskeelsed Eestit tutvustavad raamatud, siin on kõige populaarsem Estonia at a Glance ning Lembit Öpiku jt Xenophobe’s Guide to the Estonians. 7. kohal on Andrus Kivirähki Man Who Spoke Snakish.

Autoritest on ingliskeelses ilukirjanduses kõige menukamad J.K. Rowling, Haruki Murakami, J.R.R. Tolkien, Jojo Moyes, R.R. Martin, Sarah J. Maas ning Neil Gaiman. Üha populaarsemad on sotsiaalmeedia staaride teosed: näiteks PewDiePie This Book Loves You, Dan Howell ja Phil Lesteri The Amazing Book is Not on Fire ning Joe Sugg-i Username Evie.

Venekeelsetest raamatutest on väga populaarsed kõik need, mille põhjal on tänavu linastunud kinofilmid: Paula Hawkinsi «Девушка в поезде», Jojo Moyesi «До встречи с тобой», Dan Browni «Инферно» ning Ransom Riggsi «Дом странных детей».

Alati müüb hästi aegumatu klassika: Mihhail Bulgakovi «Мастер и Маргарита»; Ray Bradbury «451´ по фаренгейту“, Paulo Coelho «Алхимик» ning Jane Austini «Гордость и предубеждение». Uutest raamatutest on hoolega ostetud Gregory David Robertsi «Шантарам - 2. тень горы» ning Marlilyn Kerro «Отражение судьбы».

Jaak Joala./ TOOMAS HUIK/PM/EMF

Muusika osas jääb 2016. meelde ennekõike Eesti popmuusika arhiivisalvestiste taasavaldamise aastana: võimsa avapaugu saanud Jaak Joala sari jätkub ka 2017. aastal. Üha rohkem ostetakse kodumaist muusikat LP formaadis, kõige edukam neist oli plaadifirma Frotee ülimenukas «Valgusesse» LP. Välisartistidest on ülekaalukalt esikohal David Bowie albumi Black Star LP.