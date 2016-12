«Assassin's Creed»: surmtõsine, hingetu ja täiesti tarbetu mängu-mängufilm

«Assassin's Creed» / outnow.ch

Alates neljandast Assassin’s Creedist said mängutegijad aru, et see lugu ei tööta ja läksid üle palju lõbusama ja eneseteadlikuma narratiivi peale, kus peategelane töötab mängufirmas ja üritab Animuse abil leida ajaloost ägedaimaid lahinguid, mida siis videomänguks pakendada. Film aga üritab olla surmtõsine ja kõigest hingest jätta muljet, et see on üks respektaabel ja kunstiline ulmepõnevik, selle asemel, et püüda tabada «Indiana Jonesi» või kasvõi «National Treasure’i» seeria vaimus seiklust. Aga kui isegi mängude jaoks on lugu liiga loll, kujutan ainult ette, mida tunneb filmivaataja kellel puuduvad taustateadmised ja ei saa aru miks pikitakse iga ronimise vahele pistrikukaadreid, või miks peaks keegi kõrgetelt majakatustelt alla hüppama, lihtsalt niisama.

Erilise solvanguna mõjub filmi lõpp, mis, kui film tundub, et lõpuks natukenegi käima läheb ja tekib pinge, lõppeb ära ja seab üles järjed, mida ma olen täiesti kindel, et ei tule.

«Assassin’s Creed» on täiesti tarbetu film. See pole piisavalt halb, et olla selles võtmes lõbus, aga kindlasti mitte ka hea. Siin ei ole midagi mänguseeria fännidele, siin pole midagi filmifännile, peale mõne ilusti üles võetud kaadri ja võitluse. Kes soovib passiivset Assassin’s Creedi kogemust, võib Youtubest leida sadu kõikide mängude läbimängimisi, millest suur osa on ka palju meelelahutuslikumad, kui film.