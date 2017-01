Pillifondi keelpillidele kandideerib 23 interpreeti

«Pillidele kandideerinud Eesti interpreetide hulgas on kollektiivide esiviiuldajaid ning tšelliste, välismaal tegutsevaid silmapaistvaid soliste, rahvusvahelistel konkurssidel osalejaid ja juba preemiaid võitnud noori muusikuid ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõude ja üliõpilasi,» ütles Pillifondi juhatuse liige Marje Lohuaru.

Eesti Pillifondi pillide hulka kuuluvad kuus väärtuslikku keelpilli: viiul, mis on Giuseppe (Joseph) Gagliano ja tema venna Antonio ühistöö (valminud vahemikus 1775-1780); viiul, mille meistrid on Nicola ja Giuseppe (Joseph) Gagliano (valmimisaasta 1723); tšello, mille meister on Francois Fourrier Nicolas (valmimisaasta 1798). Viiul, mille meister on Enrico Catenar (valmimisaasta 1680); altviiul, mille meister on arvatavasti Thomas Urquhart (valminud vahemikus 1650-1700) ning viiul, mille meister on Auguste Sebastien Bernardel (võimalik valmimisaasta 1802). Eesti Pillifondi kollektsiooni koguväärtus on praegu ligikaudu 800 000 eurot.

Eesti Pillifondi kollektsiooni pillid kuuluvad erainvestoritele, kes annavad instrumendid Pillifondi vahendusel tähtajaliselt muusikute kasutusse. Lisaks emotsionaalsele väärtusele pakuvad ajalooliselt väärtuslikud pillid investoritele aastatega investeeringu väärtuse kasvu.