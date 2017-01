Uues tragikomöödias seksisõltlastest mängib ka Stig Rästa

«Kuues kord» on tragikomöödia seksisõltlastest: naisest, kes teab kuidas öelda «jah» öelda ning mehest, kes ei tea, kuidas öelda «ei».

Annika (Pihla Viitala) on isehakanud mitte kõige parem eradetektiiv. Ricky (Antti Luusuaniemi) aga kinnisvaramaakler, kes vajab üht kalendrit töö, teist naiste jaoks. Annika ja Ricky kohtuvad. Kõik, mida Annika tahab, on seks, Ricky jaoks on see igati sobiv.

«Kuues kord» on portree kaasaegsetest linnainimestest, kes oma elu rõõmsalt segamini pööravad.

Stsenaarium ja režii Maarit Lalli, operaator Teppo Högman.

Osades: Pihla Viitala, Antti Luusuaniemi, Minna Haapkylä, Stig Rästa, Arja Saijonmaa, Dick Idman, Pirkka-Pekka Petelius, Esko Salminen, Reino Nordin, Aksa Korttila, Sebastian Rejman jt.