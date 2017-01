Viimane võimalus! Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor ja dirigent Benjamin Kirk

Benjamin Theophilius Martin Kirk (s 1992) on noor inglise dirigent, kes on õppinud nii bakalaureuse- kui magistriõppes Tõnu Kaljuste käe all (cum laude) ning lõpetanud ka Inglise Kuningliku Muusikaakadeemia (Patrick Russill). Hetkel omandab Kirk oma järgmist magistriharidust Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias orkestridirigeerimises, kus tema erialaõpetajaks on Paul Mägi. Pärast koostööd Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskooriga jätkab Kirk õpinguid Tallinnas, kuid kindlaid edasisi tööalaseid plaane tal hetkel veel ei ole.

Eestis veedetud kolme aasta jooksul on Benjamin olnud koormeister Eesti Rahvusmeeskoori ja Eesti Filharmoonia Kammerkoori juures, kuid dirigendina on just Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor tema esimene oma koor. Ühiselt on nelja kuu jooksul omandatud uut repertuaari, mis on pärit aastatest 1198 kuni 2016, sealhulgas kaks Benjamin Kirki enda loodud teost. Läbilõige ühisest teekonnast tuleb ettekandele 21. jaanuari kontserdil, mis on TÜANi ja Kirki neljas ühine ülesastumine. Varasemad kontserdid toimusid Tartus ja Viljandis.

Kontsert «KOKKUVÕTE. In Freezing Winter Night» laupäeval, 21. jaanuaril 2017 kell 19 Tallinna Niguliste muuseumis. Repertuaaris on inglise, jaapani ja prantsuse muusika.