Kunstnik teeb näituse avalikest tualettruumidest

Oma uute töödega loob Samma totaalse installatsiooni, milles rikkalikud historitsistlikud vormid vastanduvad robustsetele argiesemetele, kandes endas ambivalentset tähendusmängu. Näitusel esitletavad tööd võtavad tualettruumi erinevate meediumite kaudu elementideks lahti, pakkudes vaatajale tutvumiseks pissuaaride, wc-pottide, tualettpaberi hoidjate ja loputuskasti keti käepidemete kollektsiooni. Ruumianalüüsi üheks algelemendiks on pissuaare eraldav vahesein, mis on andnud näitusele ka nime. Kujundina väljendab see avaliku tualettruumi ühendavat funktsiooni – see on kui sotsiaalne lava, erinevate tegelaskujude ja jagatud kogemuste puutepunkt, kus kohtuvad avalik ja intiimne ruum.

Avalik tualettruum on paik nagu iga teine, millega käib kaasas oma kasutuskord. Samma pöörab tähelepanu tualettruumi argisele keskkonnale ja sellega kaasnevatele sotsiaalsuse vormidele, inimeste liikumisele ja tegudele. Näituse eesmärk ei ole luua paatost ega anda hinnanguid, vaid laiendada argisuse ala. See on lähivaade igapäevastele paikadele ja esemetele, millest rääkimine rikastab tervikpilti. Nagu oma varasemas loomingus, jätkab Samma ajaloolase rollis, kes uurib järjekindlalt marginaalseid mitte-kohti ning osutab lugudele, mis jäävad tihti märkamata.

Jaanus Samma (1982) elab ja töötab Tallinnas. Samma õppis graafikat Eesti Kunstiakadeemias, mille ta lõpetas 2005. aastal. Ta on end mitmel korral täiendanud Prantsusmaal, kõrgkoolides École Supérieure Estienne des Arts et Industries Graphiques ja Paris 8 Saint Denis ülikoolis ning lõpetanud vabade kunstide magistrantuuri Eesti Kunstiakadeemias 2009. aastal. Hetkel õpib Samma Eesti Kunstiakadeemia doktoriõppekaval Kunst ja disain.

Näitus avatakse Temnikova & Kasela galeriis laupäeval, 21. jaanuaril.