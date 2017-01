Mäletaja ja mälestaja Märka

Kas 1986. aasta oli ammu või mitte? Kõik sõltub vaatepunktist. Täpselt samuti sõltub vaatepunktist küsimus, kas see oli hea või halb aasta. Lugedes Veiko Märka mälestusi, vaatepunkti kahetisus ei kao. 1986. aasta jääb meie ette kummalise nähtusena. Ta nagu on päris ja nagu ei ole ka. Jajah, muidugi – toona elanud inimeste jaoks oli see ainuke võimalik reaalsus. Mis siis, et tänapäevaga kõrvutades oli see sedavõrd absurdne reaalsus, et võimatu on mitte nõustuda autori sõnadega, mille kohaselt oli kõnealusel aastal ühiskondlik situatsioon parem Tallinna Vabariikliku Psühhoneuroloogiahaigla (ehk Seevaldi) territooriumil kui sellest väljaspool, mujal Eesti Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis.