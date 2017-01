Akadeemik Jaan Undusk: eks see plahvatuse ootus olegi see, mis elu kunstiks teeb

Kirjanikke portreteerides on Jaan Undusk kasutanud ekspressiivseid võrdlusi. Luban nüüd seda ta endagi kohta teha. Minu meelest on Undusk nagu kuningas Midas: kõik, mida ta puudutab, muutub tunnetuslikuks kullaks. Võiks loetleda varasemaid käsitlusi, esseid, novelle ja näidendeid, mida on saatnud tunnustus. Nüüd siis «Eesti kirjanike ilmavaatest», kahtlemata eelmise aasta kultuurisündmus, tähtteos, mis jääb valgustama kauaks meie kirjandusilma.

-Mida sulle endale tähendas selle oopusega valmis saada?

Olen ehk olemuselt novellilise mõtlemisega kirjutaja, mulle meeldib teksti kompositsiooniline jõud, see, kuidas lugu «veab», et ta on astendatud, tunnetusliku puändiga. Seda hoolimata žanrist. Ja eks ma siis aastate vältel neid mitut laadi novelle ole püüdnud kirjutada, muuseas ka eesti kirjanikest, pikkusega paarist leheküljest kuni saja leheküljeni. Mitte istunud ühe pika teksti kallal, vaid kirjutanud nii-öelda peatükke teosesse, mille raamiks on mu enda vaateviis. Kirjastus Ilmamaa, õieti Hando Runnel tegi juba mõne aja eest ettepaneku anda oma panus «Eesti mõtteloo» sarja. Ei tahtnud sinna pakkuda päris rosolje-kogumikku, vaid ikka kontseptuaalselt ühtlustatud valikut. Otsustasin valida põhiliselt kirjanikukesksed traktaadid ja esseed (alates Läti Henrikust kuni Mati Undini), aga viivitasin ikka mõned aastad. Mingil hetkel sai mõõt täis, süvenes teadmine, et teatav monograafiline kehand võiks olla koos. Märkasin rõõmuga, et olen iga kirjaniku puhul leidnud ise märksõnad või tuumsõnad tema «füsiognoomiliseks» kirjeldamiseks, nagu 18. sajandil öeldi, aga et eri tekstide vahele sirutub ka mõisteliselt siduv soonestik. Nii et eks selle raamatuga seostu peamiselt mingi temaatilise tervikuga valmis saamise tunne.

-«Eesti kirjanike ilmavaatest» kujutab endast varem ilmunud käsitluste temaatilist kompendiumi, igaühte saatmas järelsõnas ka kirjutise genees. Üllatusega märkasin, et käsitlust «Meie Unt. Kiites ja kahetsedes» (1985) nimetad oma esimeseks avaldatud esseistlikuks tekstiks, sest enne seda kirjutatud «Etüüde tekstist», milles lootena on sõnastatud nii sinu humanitaarne kreedo kui ka tekstireligioon, keelduti avaldamast Loomingus ning Keeles ja Kirjanduses, nii et see ilmus alles 1992 Akadeemias. Miks?

Kirjutasin aastail 1983‒1986 väitekirja Friedebert Tuglasest kui stiiliteoreetikust ja ametlikult oli selleks antud kolm aastat, et aga 1985. aasta sügisel opereeriti mu soomussüdant (nii seda just nimetatakse), siis sain mõned kuud pikendust. Oma Undi-loo kirjutasingi osalt haiglas uuringuil olles. Aga jah, väitekiri vajas ju teoreetilist sissejuhatust, ning kogenematu, nagu ma olin, püüdsin selle tarvis paberile panna omaenda tekstiteooriat. Seda ei kirjutanud ma säärases vormis, nagu väitekirja sissejuhatust peab kirjutama, nõutavaid autoriteete tsiteerides ja neist oma järeldusi tuletades, vaid Ludwig Wittgensteini «Loogilis-filosoofilise traktaadi» eeskujul nummerdatud lausete kaupa teksti loogiliselt üles ehitades. Sisuliselt tähendas see liikumist väitelt väitele, koos väheste seletustega. Olin vahepeal lugenud ka psühholooge, teinud näiteks Ülo Kaevatsile referaadi Lev Võgotski kunstipsühholoogiast, mistõttu arutlus on osalt sotsiaalpsühholoogilise alatooniga (määratlen näiteks kunstiteost kui teatud tekstide suutlikkust tekitada lugejas «kõrgenenud assimilatsiooni seisund» oma sotsiaalse keskkonnaga kohanemisel). Teisalt on aga äratuntav see kihistus, mille nimetasin hiljem müstiliseks tekstifilosoofiaks: «Ilukirjanduslik tekst ei ole Sõna otsimine. Tema eelduseks on, et Sõna ei ole olemas. Ta püüabki pigem tõestada, et sõna tõepoolest ei ole olemas. Kui ta seda veenvalt suudab, põhjendab ta iseenda olemasolu.» Oli selge, et väitekirja sissejuhatuseks see kõik ei kõlvanud, aga jah, ka avaldada seda ei õnnestunud. Arutlevat proosat peeti tundlikuks ideoloogiliseks valdkonnaks, kus oli vaja täpselt märgistada oma mõtete (õige) algupära. Loomingu toimetus palus arvamust kadunud Mart Mägerilt, aga Mägergi küsis: kellele ma toetun, miks pole viiteid? Vastasin, et toetun loogilisele mõttearendusele, aga see mõjus pigem kahtlaselt. Alles ajakirja Akadeemia käimapanek 1989 lõi võimaluse ka sedalaadi tekstide avaldamiseks, juba neljandas numbris ilmus mult seal «Mõistmine kui pidevus», samuti üks maailmavaateline «lootetekst», nagu sa hästi ütlesid.