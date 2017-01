Tõdemused ja seosed Indrek Koffi loomingus

Siin tulevad mängu Ulla Saare pildid. Need ei mängi teksti sulase rolli, vaid on loole partneriks ja esinevad lausa kandvas osas. Pildid näitavad laste optimistlikku tegusat värvilist maailma, vanainimese paralleelset pruuni ja kojusaabunud emale lehekülg haaval avanevat toon-toonis katastroofi. Loo lõpus tõdeb ema, et vaatamata liigsele tublidusele (loe: kaost põhjustavale agarusele) on tema lapsed talle hirmus armsad. Piltidele peitis Saar veel mitmeid nõkse ja vigureid, mille avastamine pakub suurt rõõmu. Näiteks pesuvahend Puhtax ja Püha Maria nimeline maitseaine.

«Ma elan hästi» kõneleb ootaja aja pikkusest ja sõpruse püsimisest. Sander ja Paul on head sõbrad, kes saadavad teineteisele kirju n-ö tigupostiga. Napp lugu, mille taga on rohkem, kui pealt paistab. Palju emotsioone – ootus ja ärevus, äkki sõber on enesele uued seltsilised leidnud või on temaga midagi halba juhtunud. Hoolimist ja mõistmist – ehk tuli sõbrale midagi tähtsat ette. Seda suurem rõõm vallandub kirja saabumisel. Tõtt-öelda on kirjad just nii napid kui laste kirjad ikka – stiilis: terekuidassinaeladminaelanhästi. Kirjade eesmärk pole päevasündmuste ümberjutustamine, vaid teada andmine, et ollakse teineteise jaoks olemas. Koffi tekst jätab kunstnikule peategelaste kujutamisel vabad käed, Ulla Saare tahtel on Paul part ja Sander jänes. Taas kord täiendab pilt lugu omal kombel, mitte ei visualiseeri tekstis kirjeldatud olukordi.

Sõnadega kokkuhoidlik Koff ei koonerda sisu ega sõnumi pealt. Tema kirjutamislaad on parimas mõttes kaasav.

ARVUSTUS

Indrek Koff

«Ilusti»; «Ma elan hästi»

Pildid Ulla Saar

«Saja rahva lood»; «Poeem»

Pildid Jüri Mildeberg

Härra Tee & proua Kohvi, 2016