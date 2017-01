Külasta huvitavat keraamikanäitust!

ETDM alustab aastat mahuka Euroopa keraamika ülevaatenäitusega «Euroopa kultuurielu keraamikas – barokist tänapäevani», mis annab võimaluse tutvuda Euroopa keraamika ajalooga üheksa maa perspektiivist. Need vaatenurgad on eri riikide partnerite abil sidunud tervikuks Itaalia kuraator, Faenzas asuva rahvusvahelise keraamikamuuseumi direktor Claudia Casali.

Rõõm on pakkuda siinsele publikule suurepärast valikut üheksa rahvusvaheliselt tuntud Euroopa muuseumi kogudest, mis on keskendunud kohalikule keraamikale. Ligi 200 eset koondav näitus käsitleb Euroopa ühtset keraamikatraditsiooni ajast, mil see laiemalt levima hakkas, ehk 17. sajandist, barokist tänapäevani.

Kuna tegu on koondpildiga, kus keegi ei soleeri, on tähelepanu all paljud märgilised nähtused. Esindatud on hästi tuntud klassika – Meisseni, Wedgwoodi ja Riia portselanitehase toodang, tuntumatest disaineritest muu hulgas ka Ettore Sottsassi looming. Teisalt pakub eksponeeritu võimalust tutvuda siiani vähem teada näidetega Serbia, Tšehhi ja Sloveenia keraamika ajaloost.

Näitus on märkimisväärne, kuna toob muuseumid kokku ühise teema juurde ning ärgitab dialoogi erinevate kultuuride ja keraamikatraditsioonide teemal. Näitus moodustab ühtse terviku, kuid samas tõusevad iga riigi materjali kaudu esile ka selle eriomased jooned, maitsed ja kunstilised suunitlused, mida on pidevalt vorminud innovatsioon ja eri ajastute nõuded. Keraamika peegeldab tõetruult iga ühiskonda ning näitlikustab sel viisil erinevate maade eluviisi.

Eksponeeritud on töid Saksa riikliku portselanimuuseumi Porzellanikoni, Hispaania keraamika- ja tarbekunstimuuseumi Gonzáles Martí, Serbia tarbekunstimuuseumi, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi, Stoke-on-Trenti keraamikamuuseumi, Faenza rahvusvahelise keraamikamuuseumi, Tšehhi tarbekunstimuuseumi, Riia portselanimuuseumi ja Sloveenia rahvusmuuseumi kogudest.

Näitus jääb avatuks kuni 26. märtsini.