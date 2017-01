XXV Viljandi pärimusmuusika festival kutsub lavale uusi tegijaid

«Muusikamaailmas juhtub ja muutub palju ning kõige toimuvaga on raske kursis olla. Mistõttu on väga tähtis nii festivali korraldajate kui artistide jaoks luua demovoor, kus leitakse värskeid ideid ja uued koosseisud saavad end tutvustada,» selgitab Viljandi pärimusmuusika festivali programmipealik Tarmo Noormaa ootusärevalt ja loodab, et kõik uued ja põnevad arengud leiavad festivalil oma koha.

Noormaa lisab: «Pärimusmuusika festival võib uhkust tunda ka oma väga asjatundliku ja osavõtliku publiku üle. Rääkimata tõsiasjast, et festivali pika ajaloo jooksul on inimeste muusikamaitset avardanud ligi üle tuhande esineja nii kodumaalt, lähinaabrite juurest kui ka sellistest eksootilistest paikadest nagu Alaska, Niger, Senegal, Lõuna-Korea, Mauritaania ja Afganistan. Sestap on festivalil esinemine kindlasti omaette elamus, mida oodatakse ja mis kingib muusikutele nii loomingulist innustust kui ka siirast tagasisidet.»

Viljandi pärimusmuusika festivali lavadelt on saanult tuult tiibadesse ja publiku sooja vastuvõtu koosseisud nagu Untsakad, Zetod, Trad.Attack!, Maarja Nuut, Puuluup ja paljud teised.

Eesti Pärimusmuusika Keskus kutsub Eesti muusikuid esitama oma demosid nii pärimusmuusika festivali põhiprogrammi kui Rohelise lava mängukavasse. Pärimusmuusika žanrisse kuuluvad esitluslood on oodatud koos ansambli nime, tutvustuse, kontaktandmete, liikmete nimede ja pillide loeteluga meiliaadressile demo@folk.ee. Demode saatmise viimane kuupäev on 27. jaanuar. Inspiratsiooni leiab suvise muusikapeo teemast milleks on sel aastal «Uut ja vana».

Lisainfo: Tarmo Noormaa, telefon 434 2058. Täpsemat teavet festivali kohta leiab korraldaja Eesti Pärimusmuusika Keskuse kodulehelt www.folk.ee või festivali Facebookist.